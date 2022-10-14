Рим, , 21:06 — REGNUM Представители леволиберальных партий Италии остались крайне недовольными избранием 14 октября главой нижней палаты парламента страны представителя «Лиги» Лоренцо Фонтаны.

Лоренцо Фонтана Euranetplus-inside.eu

Фонтана известен как борец за права семей и против ЛГБТ.

Лидер партии «Действие» Карло Календа заявил, что «в стране либеральной демократии не может быть такого главы парламента».

Глава Демократической партии Энрико Летта в свою очередь отметил, что Италия «не заслуживает» такого выбора и что «Путин празднует» в связи с таким итогом голосования.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.