Калининград, 14 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Калининграде молодые казаки России задали вектор своему историческому будущему. На это обратил внимание депутат Госдумы РФ, советник заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия») на встрече с участниками III Всероссийского слёта казачьей молодёжи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Калининграде

Место встречи активистов региональных отделений Союза казачьей молодежи России было выбрано не случайно. Западные соседи России должны знать, что именно здесь, в Калининграде, казачество России задаёт вектор своему историческому будущему, собирает в единый кулак своих молодёжных лидеров.

«Именно здесь, на самых западных землях России, откуда руководство польского государства, Эстонии, Латвии, Литвы, одев на себя костюмы русофобов, проявляют агрессию в сторону России, — создан и действует надежный, мощный Балтийский казачий округ. Именно здесь на основе Санкт-Петербурга и Ленинградской, Вологодской областей будет сформировано ещё одно Северо-Западное реестровое казачье войско. Ваша задача — стать в строй и усилить казачье движение России», — подчеркнул казачий генерал.

В будущем в Северо-Западное войсковое казачье общество войдут казачьи структуры Псковской и Мурманской областей, Карелии и других регионов.

В ходе беседы атаман ВсКО обратил внимание на то, что специальная военная операция, которую восьмой месяц ведёт Россия в Донбассе, предопределена событиями государственного переворота на территории бывш. УССР в 2014 году, который прошёл не без помощи западно-европейских структур во главе с США.

«Руководство США — самое подлое, самое коварное и самое лживое, самое вороватое и агрессивное на планете. За последние 70 лет им было развязано 120 войн и военных конфликтов. Все беды — от руководителей США, которые устраивают цветные революции во многих странах, в том числе в Киргизии, Грузии. Россия – единственная страна, которая не подчинилась их жёсткому диктату и не встала на колени. И за это сегодня Россия – оказалась в окружении баз НАТО. Главная задача США – руками несамостоятельных в принятии решений европейских государств, а также Киева – постараться измотать Россию и снизить её военный и экономический потенциал», – подчеркнул атаман ВсКО.

Сегодня Россия защищена от возможных посягательств США и других стран НАТО тем, что располагает современными военными технологиями, аналогов которых нет и в ближайшие годы не будет ни у одной другой страны мира, особо отметил казачий генерал.

Николай Долуда рассказал молодым казакам, что в СВО принимают участие девять казачьих добровольческих отрядов, сформированных Всевеликим войском Донским, Кубанским, Терским, Оренбургским, Волжским, Черноморским войсковыми казачьими обществами, Приморским окружным казачьим обществом. В качестве первостепенных задач для молодых казаков казачий генерал обозначил подготовку к участию в СВО и обучение в вузах, входящих в состав Ассоциации казачьих вузов России.

Вместе с лидерами казачьих молодёжных объединений атаман ВсКО обсудил интеграцию молодежного казачьего движения в общую траекторию развития российского казачества, роль женщин в казачьем обществе, возможности социального лифта.