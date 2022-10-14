Архангельск, , 21:06 — REGNUM Архангельск готов принять более ста жителей Херсонской области. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявила заместитель губернатора Олеся Старжинская.

Архангельск Atorero (Alexander Kozlov)

Основным местом, где их смогут поселить, станет пункт временного размещения на базе реабилитационного центра «Родник».

«В настоящее время здесь проживают почти 50 человек, приехавших в Архангельскую область из Донецкой и Луганской народных республик. Условия позволяют принять в «Роднике» еще порядка 130 человек, — отметила Старжинская. — Мы готовы сделать все, чтобы люди смогли достаточно быстро адаптироваться на новом месте. В центре они будут обеспечены питанием, смогут пройти необходимых врачей и получить лекарства, оформить меры социальной поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский депутат предложил закрыть на период СВО въезд в Северодвинск.