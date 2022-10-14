Ижевск, , 21:05 — REGNUM В Удмуртии была задержана группа местных жителей по подозрению в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Бочка с порохом miss_millions

В ходе обыска у подозреваемых было найдено более 1 кг самодельного дымного пороха, передает портал «Сусанин «. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Все подозреваемые заключены под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в ходе операции «Арсенал» у жителей было изъято 48 кг пороха. Также было изъято 969 патронов различного калибра, четыре пневматических винтовки, два обреза гладкоствольных ружей, один пистолет, а также различные комплектующие детали.

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