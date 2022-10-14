Киев, 14 октября 2022, 22:48 — REGNUM Киев в лице своих спикеров лжёт о размерах поражения энергетики после ударов со стороны ВС РФ. Об этом 14 октября ИА REGNUM заявил обозреватель издания «Российская газета» Павел Дульман.

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
Juda Engelmayer

«В реальности ВКС и ракетные удары поразили 10−15% инфрастуктуры. Но Подоляк и другие спикеры специально завышают масштабы поражения в резульатате российских ударов и утверждают о 30%-м поражении», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это делается для того, чтобы оставить возможность убеждать население в необходимости экономии электроэнергии путём отказа от использования энергоёмких приборов и аналогичных мер.

«Это выгодно Ринату Ахметову, чья компания ДТЭК продаёт электроэнергию в страны ЕС. Люди экономят электричество, думая, что они спасают остатки инфраструктуры, а на самом деле просто дают возможность Ахметову продавать эту энергию в Европу», — заключил Дульман.

Напомним, что после террористического акта на Крымском мосту российские ВКС нанесли ряд массированных ударов по инфраструктуре по всей б. УССР.

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