Киев, 14 октября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Киев в лице своих спикеров лжёт о размерах поражения энергетики после ударов со стороны ВС РФ. Об этом 14 октября ИА REGNUM заявил обозреватель издания «Российская газета» Павел Дульман.

Juda Engelmayer Ринат Ахметов

«В реальности ВКС и ракетные удары поразили 10−15% инфрастуктуры. Но Подоляк и другие спикеры специально завышают масштабы поражения в резульатате российских ударов и утверждают о 30%-м поражении», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это делается для того, чтобы оставить возможность убеждать население в необходимости экономии электроэнергии путём отказа от использования энергоёмких приборов и аналогичных мер.

«Это выгодно Ринату Ахметову, чья компания ДТЭК продаёт электроэнергию в страны ЕС. Люди экономят электричество, думая, что они спасают остатки инфраструктуры, а на самом деле просто дают возможность Ахметову продавать эту энергию в Европу», — заключил Дульман.

Напомним, что после террористического акта на Крымском мосту российские ВКС нанесли ряд массированных ударов по инфраструктуре по всей б. УССР.