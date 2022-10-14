Вашингтон, 14 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Представители правительства Великобритании ведут переговоры с крупными американскими поставщиками сжиженного природного газа по поводу увеличения импорта энергии в преддверии роста спроса этой зимой, сообщает 14 октября Reuters.

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Правительство обсуждает «существенные договоры о покупке» с несколькими компаниями, включая Cheniere и Venture Global, которые, скорее всего, будут действовать в течение двух лет или более.

Напомним, ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал, что шок от приостановки «Северного потока» переживают не только жители Великобритании, но и вся Европа.

«Цены на газ в Европе в понедельник, 5 сентября 2022 года, на открытии торгов подскочили на 30%, до $2800 за тысячу кубов. А энергетический регулятор Великобритании Ofgem объявил на прошлой неделе о решении увеличить потолок цен на энергоносители на 80%, до 3549 фунтов стерлингов в год, начиная с 1 октября 2022 года из-за стремительного роста мировых цен на энергоносители», — указал Сагалаев.

«И это только начало. Резкий рост счетов за электроэнергию может привести к закрытию не менее 60% всех заводов в стране. Более того, семь процентов предприятий в Англии остановили своё производство на длительные сроки», — добавил эксперт.