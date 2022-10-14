София, , 21:07 — REGNUM Комиссия по защите прав потребителей при правительстве Болгарии (КЗПП) объявила о проведении тотальной проверки состояния крупнейших угольных складов по всей территории страны. Об этом 14 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью этой акции является учёт запасов твердотопливных материалов накануне отопительного сезона 2022 – 2023 годов. Кроме того, уполномоченные инспекторы проверят бухгалтерские документы отдельных структур на предмет незаконного завышения цен на уголь для населения.

Напомним, реализация твердого топлива в Болгарии находится под полным контролем государства. Ранее КЗПП, непосредственно подчиняющаяся болгарскому правительству, объявила о рейдах по складам основных лесных хозяйств страны.

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