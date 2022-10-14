София, 14 октября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Комиссия по защите прав потребителей при правительстве Болгарии (КЗПП) объявила о проведении тотальной проверки состояния крупнейших угольных складов по всей территории страны. Об этом 14 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Целью этой акции является учёт запасов твердотопливных материалов накануне отопительного сезона 2022 – 2023 годов. Кроме того, уполномоченные инспекторы проверят бухгалтерские документы отдельных структур на предмет незаконного завышения цен на уголь для населения.

Напомним, реализация твердого топлива в Болгарии находится под полным контролем государства. Ранее КЗПП, непосредственно подчиняющаяся болгарскому правительству, объявила о рейдах по складам основных лесных хозяйств страны.