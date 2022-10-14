14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента России о том, что все мобилизационные мероприятия в стране закончатся через две недели.

Артур Савин, , 21:58 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанное на пресс-конференции в Астане, о том, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полностью доверяю его словам, правду говорит. В ноябре начинается осенний призыв. Какая там мобилизация, не до неё будет», — считает Яков К.

Многие пользователи порадовались, что мобилизационные мероприятия подходят к своему логическому концу и вскоре на фронте появится достаточно живой военной силы, чтобы обеспечить безопасность всем соседствующим с нацистами регионам России.

«Как быстро набирается нужное количество людей! Это очень хорошо, теперь границы страны точно будут защищены, да и для контрактников это большая поддержка. Плюс очень много добровольцев. Я до сих пор удивлена, сколько моих знакомых отправилось на СВО по своему желанию», — написала Оксана Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что обозначенные короткие сроки уже стали причиной некрасивой ситуации, когда в Москве и Санкт-Петербурге полицейские напугали местных жителей, поджидая их с повестками у жилых домов.

«Ага, спешат, пытаются к сроку успеть. Уже по Москве сегодня бродили наряды, пытались с военкомами всунуть повестки», — отметил Максим О.

Путин добавил также, что на данный момент под мобилизацию из 300 тысяч попало уже порядка 222 тысяч человек. Граждане считают, что уже в скором времени может выясниться, что официальная статистика, попавшая в руки президента, оказалась отличной от реального положения дел.

«222 тысячи? Откуда данные? Кто ведёт центральный подсчёт по деревням, посёлкам, городам? Каким образом суммируются данные по бумаге и в электронном виде, через МФЦ? Учитываются ли ошибочно мобилизованные, которые обратно возвращены, или нет? Вычитаются ли они из количества или нет?» — задаётся вопросами Олег О.

Часть людей полагает, что Министерству обороны РФ, вероятно, придётся совершить добор мобилизованных, поскольку военкоматы могли отправить на учебные полигоны далеко не тех, кто нужен в ходе специальной военной операции.

Обучение мобилизованных Александр Куликов © ИА REGNUM

«Учитывая, какой бардак с военкоматами творится, я не удивлюсь, что после окончания всех этих мероприятий они тут же возобновятся, когда выяснится, сколько набрали инвалидов и отправили из учебки домой. Военкоматы, такое ощущение, специально на врага работают, создавая панику среди населения и мухлюя с документацией», — поделился своим мнением Олег О.

Ряд пользователей указывает на то, как бы оно ни было, а мобилизация крайне важная вещь, которая поможет России достичь всех целей в рамках спецоперации.

«Давайте всё-таки примем тот факт, что, несмотря на все дикие косяки, мобилизация всё-таки случилась. При всех минусах это сам по себе жирный плюс. И мы чаще, кстати, слышим об ошибках и проблемах, поскольку о том, когда всё происходит правильно, даже рассказывать нет смысла», — написал Василий Т.

Нашлись и те, кто переживает за мобилизованных мужчин, перед которыми рисуется мутная картина собственного будущего.

«Ну то, что мобилизация закончится, это, конечно, хорошо. А хоть кто-то интересовался, на каких условиях ребят забрали? На какие сроки? Это ведь не контрактники, которые отрабатывают оговоренный в контракте срок. Тут бы тоже чёткие сроки обговорить не мешало бы», — поделился своим мнением Виталий П.

«Дай бог ребятам, которые под мобилизацию попали, поскорее вернуться домой, живыми, здоровыми и с победой. После спецоперации надо будет всем нашим защитникам памятники поставить», — предлагает Нина С.

Напомним, 14 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане о том, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.