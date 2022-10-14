Рим, 14 октября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Италия должна предпринять большие усилия для решения проблемы госдолга, заявил 14 октября глава европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

New-euro-banknotes.eu Новые банкноты евро

Сейчас экономика страны замедляется, а кредитные ставки растут, в такой ситуации от правительства требуется очень ответственное поведение, отметил он.

Госдолг Италии в настоящее время составляет более 2,7 трлн евро (более 150% ВВП).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.