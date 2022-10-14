Бухарест, 14 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Румынии объявило о проведении кампании по набору лиц из числа военных резервистов, желающих пройти военную службу в рядах вооруженных сил страны. Об этом 14 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Солдаты армии Румынии

Набор осуществляется на добровольной основе. При этом акция носит ускоренный характер вместо традиционных двух месяцев призыв будет длиться с 24 октября по 11 ноября. В рамках программы на службу будет призвано 417 человек.

Комментируя это решение, румынский министр обороны Василе Дынку сказал: «Наша цель пополнить армейские ряды людьми, способными защитить восточные границы НАТО».