Рим, 14 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Спикером нижней палаты парламента Италии 14 октября был избран кандидат от «Лиги» Лоренцо Фонтана — борец за права семьи и против ЛГБТ.

Euranetplus-inside.eu Лоренцо Фонтана

Днем ранее в рамках пакетной договоренности победившей на выборах правой коалиции спикером сената избрали представителя «Братьев Италии» экс-министра обороны Иньяцио Ла Руссу.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии«Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.