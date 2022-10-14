Тюмень, 14 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Тюмени к зиме на проезде Воронинские горки появится новый полигон для складирования снега площадью 8,8 гектара. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации областного центра.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени На строительстве снежного полигона. Тюмень.

По словам директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина, площадка снежного полигона состоит из трёх слоев: асфальтобетона, щебёночного и песчаного оснований. Проектная мощность позволит принять здесь до 500 куб. м снега.

«По периметру участка сделана обваловка в виде дамбы, чтобы не допустить выхода воды на прилегающую территорию. Проектом предусмотрена лотковая система для транспортирования сточных вод. Также здесь организована схема дренажей, которая будет ловить грунтовые воды и направлять их в приёмную камеру», — отметил Сорокин.

Снег, что вывозят с городских улиц, на 10% состоит из песчано-соляной смеси, поэтому при проектировании данного полигона было принято решение возводить его в асфальтобетонном покрытии — более устойчивом к хлориду и воде. Кроме того, прежде чем первые самосвалы повезут снег на полигон, дорожники проведут наморозят снежную подушку, чтобы большегрузные машины не повредили дорожное полотно.

Сегодня работы на новом снежном полигоне находятся на завершающей стадии, полностью он будет готов к 15 ноября, заявил глава Тюмени Руслан Кухарук.