Вашингтон, 14 октября 2022, 21:03 — REGNUM Американская инфляция остается слишком высокой, несмотря на усилия президента США Джо Байден, сообщает 14 октября Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Джанет Йеллен.
Обсуждая исторический рост цен в стране, министр отказалась признавать вину правительства и вместо этого обвинила в проблемах, стоящих перед мировой экономикой, специальную военную операцию России на территории бывш. УССР, а также пандемию коронавируса.
«Инфляция повышена во многих странах. Темпы роста замедляются во всем мире. Мы также наблюдаем колебания в потоках капитала и сильные движения на финансовых рынках», — заявила Йеллен на пресс-конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Она также сказала, что мировые политики, собравшиеся в Вашингтоне, договорились о решительных действиях для усмирения инфляции, обеспечении поставок энергоносителей и решения других проблем.
«Мы также внимательно следим, какие последствия угрожают остальному миру в результате ужесточения макроэкономической политики в странах с развитой экономикой. Эта неделя сделала нас более информированными и более скоординированными. Мы решительно настроены на работу, которую мы должны сделать у себя дома. И мы едины в наших коллективных усилиях по решению наших общих проблем», — пообещала политик.
Напомним, почти год назад, в декабре, когда инфляция составляла еще 6,8%, президент Байден назвал ситуацию «пиком кризиса» и пообещал, что «всё изменится намного быстрее, чем думают люди».
Однако в этот четверг, 13 октября, министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен, отражающий цены на бензин, продукты питания и арендную плату, в сентябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении цены выросли на 8,2%, что стало крайне тревожным знаком для федеральной резервной системы, стремящейся исправить ситуацию с помощью агрессивного повышения процентных ставок.
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