Вашингтон, 14 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Американская инфляция остается слишком высокой, несмотря на усилия президента США Джо Байден, сообщает 14 октября Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Джанет Йеллен.

Federalreserve Джанет Йеллен

Обсуждая исторический рост цен в стране, министр отказалась признавать вину правительства и вместо этого обвинила в проблемах, стоящих перед мировой экономикой, специальную военную операцию России на территории бывш. УССР, а также пандемию коронавируса.

«Инфляция повышена во многих странах. Темпы роста замедляются во всем мире. Мы также наблюдаем колебания в потоках капитала и сильные движения на финансовых рынках», — заявила Йеллен на пресс-конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Она также сказала, что мировые политики, собравшиеся в Вашингтоне, договорились о решительных действиях для усмирения инфляции, обеспечении поставок энергоносителей и решения других проблем.

«Мы также внимательно следим, какие последствия угрожают остальному миру в результате ужесточения макроэкономической политики в странах с развитой экономикой. Эта неделя сделала нас более информированными и более скоординированными. Мы решительно настроены на работу, которую мы должны сделать у себя дома. И мы едины в наших коллективных усилиях по решению наших общих проблем», — пообещала политик.

Напомним, почти год назад, в декабре, когда инфляция составляла еще 6,8%, президент Байден назвал ситуацию «пиком кризиса» и пообещал, что «всё изменится намного быстрее, чем думают люди».

Однако в этот четверг, 13 октября, министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен, отражающий цены на бензин, продукты питания и арендную плату, в сентябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении цены выросли на 8,2%, что стало крайне тревожным знаком для федеральной резервной системы, стремящейся исправить ситуацию с помощью агрессивного повышения процентных ставок.