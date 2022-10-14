Нижний Новгород, 14 октября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Нижегородская область дополнительно получит из резервного фонда России около 71,7 млн рублей на оказание поддержки беженцам из Донбасса и с территории б. УССР. Об этом сообщает портал правовой информации.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Эти деньги поступят в регион в качестве компенсации на проживание эвакированных людей — по 913 рублей на человека в сутки, и на питание — по 415 рублей.

Отметим, что в общей сложности на эти цели правительство выделило из резервного фонда 1,23 млрд рублей.

Напомним, что согласно официальным данным на сентябрь 2022 года, в Нижегородской области находилось 3 637 вынужденных переселенцев из Донбасса и с территории б. УССР.