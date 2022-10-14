Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск был внесен 14 октября в список скандального сайта «Миротворец» за отказ его компании SpaceX оплачивать киевскому террористическому режиму интернет Starlink.

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Целью этого сайта является публикация персональных данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности киевского режима.

При этом на сайте отмечается, что Маск якобы «не раз содействовал российской пропаганде». В качестве примера приводится предложение бизнесмена об урегулировании конфликта и признании Крыма территорией России.

При этом анкета провисела на сайте в течение 15 минут, после чего была удалена. Представители киевского режима заявили, что это якобы было провокацией.

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