Москва, , 20:48 — REGNUM Эскалаторная галерея у станции метро «Воробьевы горы» в Москве, которую закрыли в 1983 году и сейчас реконструируют, заработает в начале 2023 года. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Воробьевы горы Andrey Volykhov

«Эскалатору на Воробьевых горах скоро будет уже 60 лет, из которых 40 лет он простоял закрытым. В 2020 году после консультации экспертов, после подробного геологического изучения породы мы приняли решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах», — сказал градоначальник. Собянин уточнил, что основные строительные работы закончат в декабре 2022 года, а в январе планируется запуск эскалаторов.

Напомним, эскалаторная галерея на станции «Ленинские горы» открыли 23 июля 1959 года, однако из-за снижения несущей способности Лужнецкого метромоста в 1983 году галерею вместе со станцией закрыли. Обновленная станция метро открылась в 2002 году, а решение о восстановлении эскалаторной галереи было принято властями Москвы лишь в 2020 году.

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