Нижний Новгород, , 20:34 — REGNUM Власти Нижнего Новгорода намерены продать 25% акций семи районных домоуправляющих компаний. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья 14 октября.

Нижний Новгород

За счёт этого муниципалитет надеется пополнить городской бюджет на 50 млн рублей, которые впоследствии планируют направить на социальные нужды.

В нижегородской администрации отмечают, что сейчас муниципальная казна всё равно не получает никаких дивидендов от деятельности жилищных компаний.

Также представители городских властей заверяют, что продажа части акций домоуправляющих компаний не окажет негативного влияния на качество и сроки ремонта жилья.

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