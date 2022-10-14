Ташкент, , 23:51 — REGNUM Формирование и развитие новых транспортных маршрутов в странах Туркестана становится необходимостью в условиях стремительно меняющейся реальности. Об этом ИА REGNUM рассказал директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив «Ma'no» Бахтиёр Эргашев, комментируя выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября.

Железная дорога Pixabay.com

Напомним, глава Узбекистана обозначил необходимость развития транспортных систем региона и реализацию проектов новых логистических коридоров. В частности, Мирзиёев упомянул строительство железной дороги по маршруту Термез — Мазари — Шариф — Кабул — Пешавар, а также необходимость развития маршрутов между Киргизией, Узбекистаном и Китаем.

Эксперт отметил, что мир стремительно меняется, и сейчас идет его глубокая трансформация.

«В этом стремительно меняющемся мире очень важным становится формирование новых транспортно-логистических коридоров. Особенно это важно для Большой Евразии, большого евразийского пространства, которое включает в себя большие макрорегионы. Они должны быть связаны между собой: Южная Азия с Европой и другими частями Евразии, Юго-Восточная Азия с Северной и Северо-Восточной Евразией, с тем же Китаем, который намерен очень широко выходить на Ближний и Средний Восток, а также на Европу в целом», — сказал аналитик.

Собеседник подчеркнул, что «одним из главных приоритетов развития большого евразийского пространства является реализация проектов трансконтинентальных транспортных коридоров».

«В этой ситуации шаги Узбекистана по развитию трансконтинентальных транспортных коридоров представляются вполне логичными. Транспортные коридоры должны идти как с востока на запад, так и с севера на юг. И это не какое-то сиюминутное или возникшее совсем недавно решение Узбекистана. Наша страна всегда всегда была сторонницей развития имеющихся и формирования новых трансконтинентальных коридоров», — пояснил Эргашев.

Эксперт напомнил об инициативе Ташкента по строительству железнодорожного транспортного коридора Китай — Киргизия — Узбекистан с выходом на Транскаспийский транспортный коридор, связывающий Центральную Азию и Южный Кавказ и далее к Средиземному морю.

«Кроме этого, идея Узбекистана о трансафганских маршрутах сначала касалась маршрута «Мазари-Шариф — Герат — Хаф» (Иран) и уже оттуда в иранский порт Чабахар в Индийском океане. Сейчас Узбекистан активно продвигает идею трансафганского железнодорожного коридора «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» с выходом на морские порты Пакистана в Карачи и Гвадаре», — сказал аналитик.

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По его мнению, Узбекистан «последовательно инициировал и реализовывал инициативы по развитию транспортных коридоров в регионе и за его пределами. И продолжит это делать».

Бахтиёр Эргашев «В эпоху становления нового миропорядка, которая предусматривает формирование новых геоэкономических и геополитических структур и схем взаимодействия, эти инициативы становятся особенно интересными, востребованными и актуальными. Напомню, что в 2019 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на генассамблее ООН предложил создать под эгидой данной организации Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Средней Азии. Эта идея сейчас активно обсуждается, под нее формируется концептуальная база, которая ляжет в основу будущих проектов. И как мне представляется все предложения президента Узбекистана по развитию транспортно-коммуникационной связанности Средней Азии и стран, прилегающих к региону, а также развитию новых международных транспортных коридоров — это очень серьезно, актуально, важно и, самое главное, они будут поддержаны».

Эксперт пояснил, что «Средняя Азия находится в самом центре Большого Евразийского пространства и, по сути, находится на стыке трех формирующихся глобальных центров силы — России, Китая и Индия».

«Такое уникальное географическое положение уже делает Среднюю Азию центром транспортных коридоров, которые идут во всех направлениях — с востока на запад, с севера на юг», — резюмировал Бахтиёр Эргашев.

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