Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Четвертая группа астронавтов, отправленная компанией SpaceX на международную космическую станцию (МКС), благополучно начала свой полет обратно на Землю, завершив научную миссию длиной почти в шесть месяцев, сообщает 14 октября Reuters.

SpaceX Crew Dragon NASA Kennedy

Капсула SpaceX Crew Dragon с тремя американскими астронавтами от NASA и членом экипажа из Италии от европейского космического агентства отстыковалась от модуля МКС Harmony днем 14 октября, чтобы отправиться в обратный полет, который продлится около пяти часов.

Напомним, что Саудовская Аравия планирует запустить двух астронавтов на Международную космическую станцию на борту космической капсулы компании SpaceX и таким образом укрепить свои связи с частными американскими космическими компаниями.

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