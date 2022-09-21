Вашингтон, 14 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Четвертая группа астронавтов, отправленная компанией SpaceX на международную космическую станцию (МКС), благополучно начала свой полет обратно на Землю, завершив научную миссию длиной почти в шесть месяцев, сообщает 14 октября Reuters.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Капсула SpaceX Crew Dragon с тремя американскими астронавтами от NASA и членом экипажа из Италии от европейского космического агентства отстыковалась от модуля МКС Harmony днем 14 октября, чтобы отправиться в обратный полет, который продлится около пяти часов.

Напомним, что Саудовская Аравия планирует запустить двух астронавтов на Международную космическую станцию на борту космической капсулы компании SpaceX и таким образом укрепить свои связи с частными американскими космическими компаниями.