Нижний Новгород, 14 октября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Нижегородской области намерены увеличить зарплаты врачам, учителям, социальным работникам и сотрудникам учреждений культуры. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Maaleht.delfi.ee Зарплата

На эти цели планируют потратить 1,4 млрд рублей.

Также стало известно о том, что 400 млн рублей направят на обеспечение нижегородских льготников лекарствами.

Ещё почти 147 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», направят на модернизацию медицинских учреждений сразу в нескольких районах Нижегородской области.