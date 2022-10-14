Салехард, , 20:18 — REGNUM На Ямале подписано концессионное соглашение по созданию горнолыжного курорта Рай-Из на Полярном Урале. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

У подножия Рай-Из Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Правительство Ямало-Ненецкого округа и «Газпромбанк», УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels от лица совместной компании ООО «ИФР-Харп» подписали концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации инфраструктуры горного туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длинной не менее 19 километров, включая два подъёмника, которые обеспечат комфортное катание для 4310 лыжников одновременно, горнолыжные школы, системы освещения и навигации, две гостиницы на три и две звезды с не менее 320 номерами, с конференц-центрами, ресторанами и СПА-центром и многим другим.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Причём это первый в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере, который реализуется на условиях концессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории массива Рай-Из открыт горный приют для путешественников, в котором можно остановиться на перевал или укрыться от неподходящих погодных условий.

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