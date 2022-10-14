Лондон, , 20:12 — REGNUM В возрасте 72 лет скончался шотландский актёр Робби Колтрейн. Об этом сообщает издание Deadline, передает корреспондент ИА REGNUM.

Робби Колтрейн The News International

По данным источника, последние несколько лет артист испытывал проблемы со здоровьем. Смерть Колтрейна подтвердили его родственники.

Напомним, Робби Колтрейн прославился благодаря роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Всего за свою карьеру актер поучаствовал в съемках более 100 различных кинопроектов.

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