Северодвинск, Архангельская область, 14 октября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко ответил на предложение депутата Архангельского областного собрания Николая Зеленовского (ЛДПР) закрыть город на период проведения спецоперации.

Severodvinsk.info Игорь Скубенко

«Это вопрос номер один в ежедневной работе всех наших федеральных, областных и муниципальных структур. Наш город и предприятия надёжно защищены от угроз», — написал чиновник, отметив, что перед вынесением таких вопросов в публичную плоскость, депутату следовало бы посоветоваться с представителями исполнительной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат облсобрания Зеленовский опубликовал в соцсети пост, в котором заявил, что Северодвинск, как «сердце атомного судостроения» в период проведения СВО находится под угрозой.