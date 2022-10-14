Скопье, 14 октября 2022, 20:08 — REGNUM Совет ЕС 13 октября принял решение о заключении соглашения о регулировании режима пересечения границ с Северной Македонией на македонском языке.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, особую гордость для македонских переговорщиков представляет то, что македонский язык будет использован без примечаний, что является доказательством признания македонской идентичности Евросоюзом.
Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство — крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии.