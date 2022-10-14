Скопье, , 20:08 — REGNUM Совет ЕС 13 октября принял решение о заключении соглашения о регулировании режима пересечения границ с Северной Македонией на македонском языке.

Охрид, Македония Preslav~commonswiki

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, особую гордость для македонских переговорщиков представляет то, что македонский язык будет использован без примечаний, что является доказательством признания македонской идентичности Евросоюзом.

Християна Мицкоски о якобы стирании македонского языка — банальная ложь. Заявление Социал-демократического союза Македонии «Это первое официальное соглашение с ЕС на македонском языке. Это еще раз подтверждает, что заявления ВМРО-ДПМНЕ ио якобы стирании македонского языка — банальная ложь.

Вся ложь ВМРО-ДПМНЕ о якобы ассимиляции и болгаризации народа, о якобы существующей угрозе македонскому языку и македонской идентичности вышла наружу.

Сегодняшнее решение Совета ЕС также является доказательством того, что македонский язык признан и защищен, и он в полном смысле слова станет одним из официальных языков ЕС».