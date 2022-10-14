Белгород, , 20:03 — REGNUM Пожар начался на подстанции 110 кВт в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ вечером 14 октября, написал губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков https://belregion.ru

«После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, — сообщил Гладков. — Выехал на место».

По его словам, на месте ЧП находятся руководители местных структур, а также «все оперативные службы». Устранить последствия пожара власти обещают как можно быстрее.

По словам главы Белгородской области, ориентировочное время переключения на резервный источник — до четырёх часов. Насосы подстанции переведены на другие линии питания, так что водоснабжения в норме.

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