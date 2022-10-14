Москва, , 20:01 — REGNUM Российские рэперы Mayot (Артем Никитин) и Seemee (Алексей Симинок) выпустили совместную песню под названием «Лэйт Найт Скул». Публикация работы состоялась 14 октября 2022 года на всех музыкальных площадках.

Seemee и Mayot Кадр из микроблога Mayot

В сингле артисты обсуждают проблемы современных подростков, однако делают это в завуалированной форме. «Лэйт Найт Скул» стал официальным саундтреком к одноименному сериалу, премьера которого состоялась 12 октября 2022 года.

Напомним, 24 июня 2022 года Mayot и Seemee опубликовали совместный альбом Scum Off the Pot 2. Пластинка включила в себя 23 трека, а в качестве гостей релиза отметились OG Buda, Hood Rich Luka, 163Onmyneck, Scally Milano, Bushido Zho и другие.

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