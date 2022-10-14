Анкара, , 20:04 — REGNUM На одной из шахт на севере Турции произошёл взрыв, под завалами есть люди, сообщает 14 октября телеканал CNN Turk.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло на шахте в районе Амасра в Бартыне. Туда сейчас направляется большое количество машин скорой помощи.

«Из срочного сообщения стало известно, что на шахте в районе Амасра в Бартыне произошел взрыв. Туда направлено множество машин скорой помощи. Сообщается, что под землей находятся шахтёры», — сообщает телеканал.

Причины взрыва и его последствия пока не выяснены.

Информация уточняется.

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