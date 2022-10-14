Черкесск, 14 октября 2022, 20:02 — REGNUM Врач из Карачаево-Черкесии Мурат Карбашев, участник спецоперации, попавший в плен — на свободе. Его освобождение стало возможным при непосредственном участии главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил 14 октября руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
По словам главы Карачаево-Черкесии, освобожденного из плена врача до самого дома провожали представители Чечни, в том числе депутат Госдумы РФ от Чечни Шамсаил Саралиев («Единая Россия»). Темрезов пожелал Мурату скорейшего выздоровления, а его родным и близким крепкого здоровья и благополучия.
Он также поблагодарил всех неравнодушных людей, которые подключили все «имеющиеся ресурсы, чтоб наш земляк вернулся домой».