Тирана, , 20:07 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Сали Бериша 14 октября обвинил премьер-министра Албании Эди Раму в предательстве Косово.

Сали Бериша Antje Wildgrube

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом для критики стала речь Рамы в парламентской ассамблее Совета Европы 12 октября.

«Эди Рама в Страсбурге своей речью, длившейся вдвое дольше положенного по регламенту срока, которую в наши дни мог бы зачитать Александр Лукашенко из Беларуси, своим гротескным отношением вынудил президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы официально бойкотировать ужин, несмотря на то, что он был премьер-министром страны — члена Совета Европы и НАТО. Такого акта еще не было за 73-летнюю историю этого учреждения.

Энвера Ходжи, поскольку содержала в себе сербский антиалбанский тезис о косовской нации. Своим тезисом Эди Рама одобряет не только разделение албанской нации на две части, но и исчезновение нации, потому что она якобы косоварская. Это самый тяжелый удар, нанесенный в спину нашему народу за последние 150 лет албанским предателем». Сали Бериша Речь Эди Рамы в Страсбурге стала крупнейшим актом национальной измены в отношении Косово после, поскольку содержала в себе сербский антиалбанский тезис о косовской нации. Своим тезисом Эди Рама одобряет не только разделение албанской нации на две части, но и исчезновение нации, потому что она якобы косоварская. Это самый тяжелый удар, нанесенный в спину нашему народу за последние 150 лет албанским предателем».

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