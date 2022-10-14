Тирана, 14 октября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Косово Сали Бериша 14 октября обвинил премьер-министра Албании Эди Раму в предательстве Косово.

Antje Wildgrube Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом для критики стала речь Рамы в парламентской ассамблее Совета Европы 12 октября.

«Эди Рама в Страсбурге своей речью, длившейся вдвое дольше положенного по регламенту срока, которую в наши дни мог бы зачитать Александр Лукашенко из Беларуси, своим гротескным отношением вынудил президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы официально бойкотировать ужин, несмотря на то, что он был премьер-министром страны — члена Совета Европы и НАТО. Такого акта еще не было за 73-летнюю историю этого учреждения.