Вашингтон, 14 октября 2022, 19:53 — REGNUM Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает 14 октября Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).
Отстыковка была произведена в 19:05 мск.
По плану полёта, Crew Dragon-4 должен приводнится в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида в 23:55 мск.
На борту корабля на Землю должны вернуться астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти.
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