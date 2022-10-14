Вашингтон, 14 октября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает 14 октября Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Nasa.gov МКС с пристыкованными космическими кораблями

Отстыковка была произведена в 19:05 мск.

По плану полёта, Crew Dragon-4 должен приводнится в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида в 23:55 мск.

На борту корабля на Землю должны вернуться астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти.