Москва, , 19:42 — REGNUM Информацией о количестве стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 сентября 2022 года обменялись Россия и США, сообщает МИД РФ. Две страны обменялись информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Пуск стратегической баллистической ракеты Mil.ru

Отмечается, что развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развёрнутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков у России 540, у США — 659.

Боезарядов на развёрнутых МБР, боезарядов на развёрнутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми тяжёлыми бомбардировщиками у России 1549, у США — 1420.

Развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ, развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков у России 759, у США — 800.

Отмечается также, что заявленное Вашингтоном количество имеющихся у США СНВ не учитывает 41 тяжёлый бомбардировщик В-52Н, объявленный американской стороной переоборудованным, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды.

Также не учитывается 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II», которые объявлены Вашингтоном переоборудованными, и четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) МБР, предназначенные для обучения, переименованные в «учебные шахты».

Москва не может подтвердить, отмечает МИД, приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков и БРПЛ, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к СНВ-3, а также возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную СНВ-3 категорию «учебных шахт» с целью невключения их в засчёт.

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