Бишкек, 14 октября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект поправок в закон «О дорожном движении», в соответствии с которыми все водители должны будут оснастить свои автомобили видеорегистраторами не позднее 1 января 2025 года

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу необходимостью укрепления общественной безопасности и водительской дисциплины.

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По их словам, видеорегистраторы позволят эффективнее выявлять правонарушения и решать спорные ситуации при разборе дорожно-транспортных происшествий.

В МВД считают, что принятие нормы о видеорегистраторах позволит повысить ответственность и улучшить дисциплину водителей, а также положительно отразится на профилактике и раскрываемости правонарушений и преступлений.

Напомним, что согласно официальным данным, в период с января 2021 года до сентября 2022 года в Киргизии зафиксировали 11 722 ДТП, в которых погибли 1 247 человек и ещё 18 020 человек получили различные травмы. При этом 1 902 водителя скрылись с места аварии.

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