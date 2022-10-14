Химки, Московская область, 14 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. На базе центра «Волонтеры Подмосковья» в подмосковных Химках создали штаб помощи семьям мобилизованных. Об этом журналистам сообщил глава города Дмитрий Волошин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы установили контакты практически с каждой семьей, чьи родные уехали в зону СВО. К каждой прикрепляем куратора от администрации, который доводит до штаба информацию о том, какая помощь необходима», — сказал Волошин. Отмечается, что что семьям мобилизованных будут получать федеральные и региональные меры поддержки, включая зачисление в детский сад вне очереди, бесплатную продлёнку, бесплатное питание в школах и прочее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области для мобилизованных граждан организовано 14 пунктов подготовки — в Серпухе, Наро-Фоминске, Балашихе, Богородске, а также в Тверской, Владимирской и Нижегородской областях. Мобилизованным выдают комплект амуниции, в который входят зимний спальный мешок, рейдовый рюкзак, зимние резиновые сапоги, термобелье, тактические костюмы, носки и перчатки, баллистические очки, маскхалат, балаклава, подсумок под аптечку и другое.