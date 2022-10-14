Киев, 14 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. На киевский режим в последнее время США и страны НАТО пролили «золотой дождь» из разнообразного вооружения, заявил 14 октября советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Столь двусмысленными словами он сопроводил заявление министра обороны киевского режима Алексея Резникова о том, что скоро Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS из США и уже получил первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии.

По его словам, наряду с этим Пентагон обещает создать на территории б. УССР единую систему ПВО с комплексами разной дальности.

Также Арестович заявил, что и Франция обещает поставить Киеву систему противовоздушной обороны, хотя раньше отказывалась это сделать.

Кроме того, он рассказал о соглашении с НАТО о перестройке военной промышленности бывшей УССР в течение следующих десяти лет.