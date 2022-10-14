Ханты-Мансийск, 14 октября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Власти Югры выделят 10,9 млн рублей Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) на обеспечение трудовой занятости осуждённых исправительных центров в Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе. Об этом сообщила 14 октября губернатор ХМАО Наталья Комарова по итогам совещания правительства региона.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Глава Югры отметила, что правительством региона одобрен проект соглашения о сотрудничестве с ФСИН. Документ подготовлен с целью исполнения поручения президента России Владимира Путина, подчеркнула губернатор ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2022 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о принудительных работах осужденных у индивидуальных предпринимателей.