Архангельск, 14 октября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Архангельске создадут Фонд поддержки мобилизованных в ВС РФ. Об этом сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сегодня многие наши земляки говорят о желании внести свой вклад в нашу Победу, готовы как собирать посылки военнослужащим, так и отправить денежные средства для организации покупки нашим военным всего, что может пригодиться в зоне СВО. Большинство из них говорят, что не знают, куда направлять посылки и деньги. Поэтому у нас в регионе принято решение создать единый Фонд поддержки мобилизованных из Архангельской области, в который можно будет перевести средства», — сообщила председатель областного собрания, руководитель регионального Союза женщин Екатерина Прокопьева .

Фонд будет работать на базе губернаторского центра «Мы вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске начал работу штаб помощи семьям участников СВО.