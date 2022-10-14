Бишкек, 14 октября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Рост экономики Киргизии по итогам 2022 года должен будет составить 3,8%. Об этом говорится в новом отчёте аналитиков Международного валютного фонда.

МВФ

Одновременно с этим инфляция в республике к концу года достигнет 13,5%.

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По мнению экспертов МВФ, в 2023 году рост валового внутреннего продукта Киргизии несколько замедлится и составит только 3,2%.

А инфляция по итогам следующего года прогнозируется на уровне 12,4%.

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