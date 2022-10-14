14 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Выгодополучателем от резко возросшей дипломатической активности премьер-министра Никола Пашиняна является только и исключительно Запад, но никак не сама Армения или тем более карабахское армянство.

Александр Савельев, , 20:17 — REGNUM В Баку состоялось очередное плановое заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Во встрече, прошедшей 12 октября, приняли участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Армения показательно проигнорировала встречу в рамках СНГ, продемонстрировав приверженность продолжению своего многолетнего конфликта с Азербайджаном и дезавуируя собственную миролюбивую риторику. Даже в разгар второй карабахской войны, в конце октября 2020 года, делегация генерального штаба министерства обороны Армении наряду со своими коллегами из других стран, в том числе из Азербайджана, участвовала в подобной встрече в узбекском Самарканде. На этот раз Ереван отказался от участия в формате, в котором именно он, как сторона армяно-азербайджанского конфликта, тем более явно проигравшая сторона, наиболее заинтересован.

Также не состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках прошедшего 14 октября саммита СНГ в Астане. О возможности такой встречи ранее сообщали СМИ. Российский лидер ограничился тем, что пригласил своих коллег из Баку и Еревана посетить нашу страну в удобное для них время.

СНГ в Астане Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Ожидаемо оказался безрезультатным пражский саммит — прошедшие 6−7 октября в Праге встречи лидеров Армении, Азербайджана и Турции. Общие заявления о признании принципа территориальной целостности отрезают, причем с согласия нынешнего официального Еревана, Нагорный Карабах от Армении, но не решают конкретных проблем делимитации собственно армяно-азербайджанской государственной границы.

Выгодополучателем от резко возросшей дипломатической активности премьер-министра Никола Пашиняна является только и исключительно Запад, но никак не сама Армения или тем более карабахское армянство. В Евросоюзе уже сообщили о направлении своей «передовой группы» наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об особых связях своей страны с Арменией и фактически высказался в ее поддержку в конфликте. Интерес официального Парижа очевиден: там хотят сорвать и без того трудно идущее политическое урегулирование и «выдавить» из зоны соприкосновения российских миротворцев, размещенных там на основании трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, положившего конец кровопролитной войне.

Эммануэль Макрон Официальный сайт Премьер-министра Республики Армения

Односторонняя и по сути своей фиктивная поддержка Евросоюзом официального Еревана с неизбежностью вызовет резкую реакцию Баку и стоящей за ним Турции, вполне вероятно возобновление боевых действий. В этом случае перед Россией снова встанут серьезнейшие вопросы об оказании военной помощи своему формальному союзнику по ОДКБ и дальнейшей судьбе 102-й военной базы, дислоцированной в Армении.

Фактически Запад руками армянского руководства пытается открыть для России второй фронт в Закавказье. Прозападная Армения будет представлять очевидную угрозу и для соседнего Ирана — он с неизбежностью будет вовлечен в конфликт, который из пограничного перерастет в крупный региональный. Перспективы Армении сохранить свою независимость в этом случае выглядят не лучшим образом. Вполне вероятно, что нынешнее руководство республики устраивает роль колониальных наместников Запада на руинах собственной государственности, однако такой результат может оказаться неприемлемым для ее соседей.

Понимает ли до конца премьер-министр Никол Пашинян, что только посредничество России, личное участие президента Владимира Путина в заключении Трехстороннего соглашения остановило проигранную Арменией вторую карабахскую войну 2020 года? Или правы те в Баку, кто утверждает, что подписи официальных лиц Еревана не стоят потраченной бумаги?

Встреча Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона Официальный сайт Премьер-министра Республики Армения

Интернационализация конфликта, вовлечение в него все новых акторов, в том числе враждебного России Евросоюза, включая Францию, не только не будут способствовать справедливому и мирному урегулированию, но и могут разжечь новую большую войну в Закавказье. Такая война доставит немало проблем России, но одновременно окончательно погубит Армению. Правительство Пашиняна последовательно ведет собственную страну к катастрофе.

В Астане состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его армянским и азербайджанским коллегами — Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. По свидетельству журналистов, заставших открытую часть встречи российского и армянского министров, Сергею Лаврову пришлось остудить проевропейский пыл представителя официального Еревана. Больше того, в четверг, 13 октября, на сайте российского МИД появилось резкое заявление в адрес французского президента Эммануэля Макрона, в котором, в частности, говорится:

«Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе».

Это заявление российского МИД направлено не только и не столько в адрес официального Парижа, очевидно и открыто заинтересованного в качестве члена НАТО в ослаблении и даже уничтожении России, сколько формальному союзнику Москвы — официальному Еревану, поддерживающему деструктивные устремления Запада в Закавказье.