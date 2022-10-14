Махачкала, , 19:25 — REGNUM В Дагестане задержан местный житель, который планировал поджечь военкомат по приказу спецслужб киевского режима. Их представители звонили ему с угрозами расправы над находящимся в плену сыном и требовали совершить теракт, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Задержание Цитата из видео оперативной съемки

«[Киевские] спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына», — цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ.

На допросе задержанный признался, что его сын два года служит контрактником, последнее время находился в зоне проведения спецоперации. После 2 октября родные потеряли с ним связь. После этого мужчине поступил приказ от спецслужб ВСУ, которые потребовали устроить поджог военкомата, в противном случае они пообещали оставить сына без рук и без ног.

В настоящее время показания задержанного проверяют сотрудники ФСБ.

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