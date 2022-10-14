Москва, 14 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы признал виновным бывшего преподавателя НИУ ВШЭ и МГУ Евгения Золина в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима. В настоящий момент информация о преподавателе с фамилией Золин на сайте ВШЭ отсутствует. На сайте МГУ в интернете он значится, однако его личный профиль недоступен.

Напомним, Евгения Золина арестовали в ноябре 2021 года. По материалам дела, Золин в свободное от работы время домогался к девочкам 11 и 6 лет. Свою причастность к преступлению мужчина отрицал.