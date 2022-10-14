Москва, 14 октября 2022, 19:22 — REGNUM Движение грузового автомобильного транспорта по Крымскому мосту может быть запущено вечером 15 октября, заявил 14 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
По его словам, все грузовики будут досматриваться перед въездом на мост.
Напомним, движение грузового автотранспорта по Крымскому мосту прекратилось после террористического акта, совершенного 8 октября спецслужбами киевского режима.
В результате подрыва грузовика с 20 тоннами взрывчатки произошло частичное разрушение дорожного полотна автомобильной части моста.
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