Москва, , 19:22 — REGNUM Движение грузового автомобильного транспорта по Крымскому мосту может быть запущено вечером 15 октября, заявил 14 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

По его словам, все грузовики будут досматриваться перед въездом на мост.

Напомним, движение грузового автотранспорта по Крымскому мосту прекратилось после террористического акта, совершенного 8 октября спецслужбами киевского режима.

В результате подрыва грузовика с 20 тоннами взрывчатки произошло частичное разрушение дорожного полотна автомобильной части моста.

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