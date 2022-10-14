Ханты-Мансийск, , 19:14 — REGNUM В Югре продлено на 2023 год действие налоговой льготы и введены новые преференции для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова по итогам заседания правительства региона 14 октября.

Флаг Югры

Продлено действие пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 1% для отдельных видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы».

Пониженная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023 год заменена на налоговую льготу в виде уменьшения на 20% исчисленной суммы налога на имущество.

Также правительством ХМАО установлена на 2022–2024 годы налоговая льгота в виде уменьшения на 50% исчисленной суммы налога на имущество для организаций сферы IT, объектов связи и центров обработки данных.