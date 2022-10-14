Новочебоксарск, Чувашия, , 19:13 — REGNUM По материалам прокурорской проверки в отношении главы Новочебоксарска Алексея Ермолаева возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Глава Новочебоксарска Алексей Ермолаев

Проверкой установлено, что, являясь депутатом Новочебоксарского городского Собрания депутатов и главой города, Ермолаев имел право на возмещение расходов, в том числе транспортных, на общую сумму не более 18 тыс. рублей в месяц.

В период с мая по октябрь 2021 года он предоставил в аппарат горсобрания подложные финансовые отчеты по возмещению указанных расходов, в которых содержалась заведомо ложная информация о расходах на горюче-смазочные материалы на сумму около 108 тыс. рублей. К данным были приложены кассовые чеки, по которым затраты не производились.

На основании данных документов он получил компенсацию расходов на указанную сумму.

После начала прокурорской проверки в августе 2022 года Ермолаев частично вернул полученные ранее деньги.

«Кроме того, ранее прокуратурой Новочебоксарска в Новочебоксарское городское Собрание депутатов также направлено представление о рассмотрении вопроса, связанного с привлечением главы города к ответственности за допущенные нарушения коррупционного характера», — добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело против Ермолаева возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, Алексей Ермолаев занимает пост главы города около двух лет — с сентября 2020 года. Трудовую деятельность начал в студенческие годы. С 2007 года — аппаратчик подготовки сырья и отпуска готовой продукции, ОАО «Перкарбонат» Новочебоксарск. В 2008–2015 годах — мастер строительных и монтажных работ ООО «Металл», Новочебоксарск. С 2015–2022 годах — директор ООО «Строительная Компания «Платинум», Новочебоксарск. С 2022 года по настоящее время - заместитель генерального директора по развитию ООО «Домостроительный комбинат РАФФ+», Новочебоксарск.