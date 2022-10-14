Тбилиси, , 23:44 — REGNUM Оппозиционные активисты митингуют у здания тбилисской мэрии и угрожают тем, что 17 октября они проведут массовый митинг с требованием отставки мэра Кахи Каладзе, сообщает 14 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе (в центре) Tbilisi.gov.ge

Напомним, что 13 октября в фонтане тбилисского парка Ваке в результате удара током в фонтане погибла 13-ти летняя девочка. Примечательно, что за несколько часов до трагедии Каладзе принял участие в церемонии пуска этого фонтана.

«Случилось ужасное. Произошло настолько ужасное, что слова даже очень трудно подобрать в этой ситуации. Но у нас нет другого выхода, мы пришли сюда сегодня, чтобы объявить, что мы будем здесь с 9 утра в понедельник у главного входа в мэрию, чтобы указать на эту мерзость и попросить мэра и конкретных сотрудников мэрии взять на себя политическую ответственность и сказать, что они сами преступники. Никому нельзя манипулировать такими вещами. Скажите, разве это вина родителей в том, что ребенок зашёл в фонтан, и его ударило током? В фонтане должны гибнуть дети? Это ужасная трагедия. Каладзе сказал что-то вроде того, что, если его вина будет установлена, то он готов понести ответственность. А он не осознаёт, что должен взять ответственность на себя? Не видит своей вины в этом происшествии? Если он не увидит, то мы обязательно её покажем. Каладзе обязательно уйдёт в отставку. Все те, кто в этом виновны, будут наказаны!», — сказал один из лидеров митингующих.